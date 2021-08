Jett Rebel: ‘Dat naderende gevoel van onheil had ik al langer’

Ergens on the road in de Verenigde Staten wacht een superster uit de eighties tot zijn jonge Nederlandse producer het land weer in mag. Aan de andere kant van de oceaan is die producer net zo ongeduldig over het opheffen van het inreisverbod én een hele trits aan andere beperkende coronamaatregelen. Daryl Hall en Jett Rebel (Jelte Tuinstra) heten ze.