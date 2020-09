Jette ‘Laura’ van der Meij wil meer oudere mensen in GTST: ‘Die worden ook verliefd’

,,Veel mensen van mijn leeftijd zijn nog heel vitaal. Laat dat zien!” roept ze de makers van GTST op. ,,Natuurlijk zijn er ook oudere mensen die ziek zijn. Maar er wordt al genoeg over ziekte gesproken, ook in de serie. Ik weet niet hoe lang ik nog meedoe, maar als ik nog lang meedoe, ben ik best bereid te spelen dat ik ziek word van ouderdom.”



Van der Meij vindt het jammer dat haar personage Laura de afgelopen jaren minder prominent te zien was. De actrice had daar absoluut niet om gevraagd. ,,Ik kan het niet staven en het is nooit expliciet gezegd, maar misschien hebben de makers zich een tijdje meer op jongere personages gericht. Om jonger publiek te trekken. Daar past een grote rol van Laura niet bij. Gelukkig zijn ze daarvan teruggekomen, vorig seizoen. Johnny Kraaijkamp doet nu mee. Hij is net zo oud als ik.’’