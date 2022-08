Jim Bakkum en zijn Bettina keren eenmalig terug in Grease

Grease keert maart volgend jaar terug in de Nederlandse theaters. Wie de rollen dan vertolken, is nog niet bekend. Vijftien jaar geleden speelden Bakkum en Holwerda samen in de musical en kregen ze een relatie. ,,Om de musical onder de aandacht te brengen, zijn er maar twee mensen in Nederland die dat als geen ander kunnen,’’ stelt Grease-producent Albert Verlinde. ,,Ik heb ze destijds samengebracht in de musical, met verstrekkende gevolgen. Dan heb ik het niet alleen over hun beruchte val in de orkestbak. Ze zijn verliefd geworden, getrouwd en hebben inmiddels drie prachtige kinderen. Een liefdesverhaal met een happy end. Ik ben heel blij dat ze ja tegen dit optreden hebben gezegd. Het is uniek om hen straks weer als Danny en Sandy te zien.’’