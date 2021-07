Jim en Jamai bezoeken Jerney Kaagman: ‘Ziekte laat diepe sporen na’

Het bezoek aan Jerney kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Eerder deze week werd het lied De Muziek Gaat Altijd Door gelanceerd, om aandacht te vragen voor Parkinson. Jim werd vervolgens benaderd door Jerney’s verpleegster. ‘En zo zit ik, samen met Jamai, een aantal dagen later bij haar aan tafel’, legt de acteur en zanger uit.



De ontmoeting was bijzonder, stelt Jim. ‘Ik was altijd gek op Jerney. Gekke, droge, lieve Jerney. Ik werd altijd boos als mensen haar belachelijk maakten om haar doen en laten. Er is zoveel over haar gezegd toen. Maar wat niemand wist was dat ze destijds al leed aan een beginnend stadium van Parkinson.’ Jim geeft toe dat hij is geschrokken van wat de ziekte met Jerney doet. Desalniettemin ‘was het ongelooflijk speciaal om haar weer te zien.’



De hereniging werd ook op beeld vastgelegd. Een mooie herinnering voor Jim. ‘Geweldig om samen met Jamai de vrouw te bezoeken met wie we op 15- en 16-jarige leeftijd mede begonnen zijn. We love Jerney’, sluit hij zijn berichtje af.