Jim sleept vier tienen van coaches The Voice in de wacht

Jim vertolkte het nummer Vincent van Don McLean. Daarmee wist hij de jury volledig in te pakken. ,,Ik vind jouw stem, vooral met dit nummer, echt betoverend mooi", luidde het positieve commentaar van zijn coach Anouk. ,,Dit was voor mij ook een tien", sloot ze haar zegje af. De andere juryleden waren het volledig met elkaar eens. Waylon complimenteerde Van der Zee zelfs over zijn gitaarspel. ,,Het is geweldig. Die gitaar hoort echt om je nek. Eindelijk iemand die het gewoon wel kan", klonk het uit de mond van de zanger.

Glunderen

Voor Samantha Steenwijk was het ook een goede avond. Zij zong de Nederlandstalige versie van Bon Jovi's klassieker Always. ,,Ik vind het tof dat je buiten je comfortzone treedt", reageerde voormalig coach Anouk. Die was niet zuinig tijdens het uitdelen van de cijfers: ze gaf Steenwijk een tien voor haar optreden.



Ook bij Steenwijks huidige coach, Miss Montreal, was het enthousiasme van haar gezicht af te lezen. ,,Ik glunder helemaal, echt fantastisch", zei ze. ,,Je nailde het van top tot teen." Ook zij beloonde de Haagse met een mooi cijfer: een 9. Steenwijk kreeg gemiddeld een 8,63 van de juryleden.



Het publiek in de zaal en de kijkers thuis mochten ook hun oordeel geven over Steenwijks optreden. En ook daar waren de mensen enthousiast. De blondine eindigde met een 7,99.



Steenwijk en Van der Zee waren overigens niet de enige die een tien van Anouk kregen. Ook kandidaat Nienke wist de rockchick van haar zangkusten te overtuigen en sleepte het maximale cijfer in de wacht.