Jinek denkt aan talkshow in weekend met Beau

Het lijkt mij wat megalomaan om het zeven dagen per week in mijn eentje te gaan doen", stelde de RTL-coryfee, die onlangs de NPO verliet. ,,Maar misschien moeten we er over denken om Beau terug te vragen uit zijn retraite en hem in te zetten. We wegen elke dag wat we gaan doen."



Volgens Jinek is het vooral belangrijk om het publiek zoveel mogelijk informatie te bieden over de coronacrisis. ,,Er is een enorme behoefte van mensen om te weten wat er speelt, en er is heel veel te bespreken. Het is goed als dat op zoveel mogelijk kanalen gebeurt.”