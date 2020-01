Jinek verslaat Op1 voor tweede avond op rij

Acteur Charlie Hunnam heeft spijt van ‘kwetsende’ huwelijks­uit­spra­ken

3:15 Charlie Hunnam had niet moeten beweren dat het huwelijk niets voor hem betekent. Dat stelt de acteur zelf tegenover de camera's van TooFab. De acteur, binnenkort te zien in de film The Gentlemen, zegt dat hij zijn vriendin Morgana McNelis heeft gekwetst met die uitspraken.