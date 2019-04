Jiskefets ‘lullo’ en ‘juffrouw Jannie’ in Dikke van Dale

Herhaling

Tot deze categorie behoort ook 'Toedeledokie', wat in Debiteuren Crediteuren standaard werd gezegd als een van de personages zijn lunch in de vuilnisbak kieperde. ,,De kracht schuilt in de herhaling", stelt Den Boon. ,,Dat woord werd zo vaak gebruikt, dat mensen er in het dagelijks leven mee aan de haal zijn gegaan."

Sommige begroetingen uit Jiskefet die zich in het collectieve geheugen hebben gegrift, zijn ook onlosmakelijk verbonden met de ,,intonatie van de personages in de serie, die een bepaalde lamlendige sfeer op bijvoorbeeld het kantoor van Jos, Edgar en Storm benadrukte‘’ aldus Den Boon.