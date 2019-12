Jochem Myjer verrast door zijn jeugdhelden tijdens laatste show

Het is een bijzonder gegeven: een cabaretier die zó lang achter elkaar in het theater staat. Jochem Myjer deed het en tikte gisteravond zijn honderdste en voorlopig laatste show aan. Dat was voor zijn collega's Bert Visscher, Paul van Vliet en Youp van het Hek de gelegenheid om Myjer eens flink te verrassen op de planken. Daarom kwamen ze aan het eind van zijn voorstelling plots tevoorschijn met honderd rode ballonnen in hun handen.



‘Geen woorden voor. Drie jeugdhelden. Drie redenen waarom ik op het podium sta. Het is goed zo. Dank lief publiek. Dank Carrè. Het was een sprookje', schrijft Myjer emotioneel bij een videootje van het moment dat hij gisteravond na afloop op Twitter deelde.



De komiek neemt de komende zes maanden rust. ‘Tijd om nieuwe plannen te maken. En ik moet natuurlijk ook een nieuw kinderboek schrijven’, zei hij daar eerder over.