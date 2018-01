Jochem van Gelder 'absoluut niet zielig' bij regionale omroep

Is Omroep Gelderland niet toch een flinke stap terug? ,,Misschien, maar het hoofdpodium ambieer ik nog steeds. Ik had altijd een exclusief contract, nu ben ik een vrij man en dat is voor nu eigenlijk wel ideaal. Ik had zelf wat tv-formats bedacht en die kreeg ik nergens gesleten. Ik had ook een gesprek met Frans Klein (tv-baas van de publieke omroep, red.), maar er was toen even geen behoefte aan mij.’’



De provinciale zender geeft hem wél de ruimte zijn eigen ideeën tot programma’s om te toveren. In maart start hij eerst met Van Gelder VIP Vervoer waarin de 54-jarige presentator bekende Gelderlanders rondrijdt. ,,Een soort talkshow, zoiets deed ik nooit eerder. En ik krijg er een mooie vergoeding voor. Ik kan me voorstellen dat mensen denken: dit is het begin van het einde. Zo zie ik het niet.’’



Van Gelders boodschap aan Nederland: ,,Ik ben absoluut niet zielig. Ik zie Harm Edens, die voor Omroep Gelderland werkt én Dit was het nieuws doet op NPO 1, als een voorbeeld. Net als Harm kan ik misschien bij meerdere partijen mijn kunstje doen.’’