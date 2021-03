Joe Exotic en man Dillon gaan scheiden

Bezoek aan theater en museum in april mogelijk met toe­gangstest

25 maart Met ‘honderdduizend toegangstesten per dag’ moet het in april voor een aantal mensen weer mogelijk worden om veilig naar het theater of het museum te gaan. Een planning voor de activiteiten die met toegangstesten worden georganiseerd, maakt het kabinet waarschijnlijk volgende week bekend, zei coronaminister Hugo de Jonge vanavond in de Tweede Kamer.