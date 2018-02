Joëlle weer verliefd en Gordon speurt naar monster van Loch Ness

Karin Bloemen is druk bezig met een nieuwe theatershow (première 2019) en daar hoort natuurlijk ook een fotoshoot bij voor in het oog springend publiciteitsmateriaal. Ze nodige voormalig Dolly Dot-zangeres Esther Overbeek uit haar make-up te doen.

#karinbloemen en #estheroverbeek voor de #makeup voor #fotoshoot voor nieuwe #show 2019 #vanelse #otazujewelry #zingen #muziek #entertainment #lol #love

Gordon is voor een nieuw reisprogramma dat hij met Estelle Cruijff presenteert, afgereisd naar het Schotse monstermeer Loch Ness. En daar concludeerde hij twee dingen: een oogverblindende omgeving en ook dat je alles uit het leven moet halen. In een kort filmpje zegt de vrijgezelle entertainer dat hij geniet. Maar ook dat hij het bestaan wil vieren, maar helaas wel in zijn eentje de slingers moet ophangen.

When live gives you lemons make lemonade #nieuweshow #gordonenestellewegermee! #opnieuwbeginnen

Joëlle Witsche, de ex-vriendin van Waylon, heeft momenteel het gevoel dat ze weer verliefd is. Wie de gelukkige is? Een kameel of dromedaris die ze tegen het lijf liep in Souq Waqif in oliestaattje Qatar.

I think I'm in love 🐪❤️

Gerard Joling is vanavond een vorkje gaan prikken bij zijn moeder en haar vriend Cor in Schagen. Op het menu stonden Hollandse pot en... zelfgemaakte appelmoes. ,,Lekker'', aldus Geer.

Weer even gezellig bij mijn moedertje en Cor gegeten in Schagen. Lekker Hollandse pot en zelfgemaakte appelmoes. #gerardjoling #moedertje

Een belangrijk moment voor actrice Tanja Jess (51). Ze is vandaag Nederlands staatsburger geworden. Tanja werd geboren in de Duitse stad Karlsruhe en was sinds die tijd officieel Duits. Maar nu heeft ze twee paspoorten.

Deze Duitser is vandaag ook officieel Nederlander geworden #decirkelisrond #ditiswieikben #nederlander #Duitser #naturalusatie #ceremonie #eenstem

De ietwat voluptueuze souldiva annex superstrot Shirma Rouse staat vandaag stil bij het feit dat ze ooit zo'n schattige baby was.

O M GGGGG WAT WAS IK EEN KNAPPE BABY!! 😍😍😍 #niksandersdanliefde #lovingmyself #schattig #modest #not

Sterrenkapper Leco van Zadelhoff schreeuwt het in Marokko bijna van de daken: hij heeft een topjob waarvoor hij soms ook nog naar het buitenland mag. Ook fijn: op sommige droomlocaties voelt hij zich behoorlijk thuis.

Super dankbaar dat ik mag reizen.. prive en voor mijn werk... en dan kom je af en toe op een plek waar je je thuis voelt en vaker wil komen... i love marokko.. love marrakech love @elfennmarrakech #marrakech #homesweethome

Christina, de dochter van Patricia Paay en haar ex-man Adam Curry, is met een enorme wurgslang om haar nek gefotografeerd voor een vooralsnog onbekend blad.

when you finally get your Britney moment and have a 🐍 wrapped around your partially nude body 💃🏻 #bts #comingsoon

Presentatrice Geraldine Kemper geeft ons alvast een voorproefje van haar reis (voor 3OpReis) naar Mexico. Ze scheurde per cabriokever door de fraaie landschappen en had voor de gelegenheid weer eens haar avonturenhoed opgezet.

Rijden in ons kevertje😍 @kathelijnvos #avonturenhoed #mexico #3opreis

Presentator Dennis Weening viert feest: hij blaast 41 kaarsjes uit. Zijn hoogblonde dochtertje Charlie krijgt er spontaan statische haren van.

Ik en de haren van Charlie voelen zich heel jarig vandaag 🍸🍻🍾. Hiep hiep hoeraaaa 😎

Fashionvictim Nikki Plessen is voor de zoveelste keer in Londen te vinden, waar ze nauw samenwerkt met topmodel Kate Moss. In haar hotelkamer kon La Plessen een vreetbui niet onderdrukken. Ze liet roomservice het complete junkfoodmenu bezorgen.

Late night snacks in London🇬🇧 now time to shoot 📸 #dress #NIKKIE selected by #KateMoss #roomservice

Een beetje poseren in het zonnetje: Yolanthe Sneijder-Cabau doet zo ongeveer niets anders meer in Qatar. Vandaag trok ze een grijskleurig badpak uit de kast, dat ze combineerde met een vrolijk T-shirt en een opvallende horloge en zonnebril. ,,Knapste vrouw ter wereld'', oordeelt een fan.

🚺👙💋

Miss Montreal gaat als een raket. De nuchtere zangeres stapt voor de tweede keer in korte tijd in het vliegtuig naar Bonaire, één van haar favoriete vakantiebestemmingen. Daar viert ze haar 100% NL Award én de toevoeging van haar band aan de line-up van Pinkpop.

Whoohoo! Pinkpop! 100%NL award! Vakantie! Doei! @lexdonse IK KOM ER AAN!!!! 😬🤙🏽

Psychologe Kelly Weekers, de vriendin van producer John Ewbank, haalt opgelucht adem nu het na een week afzien eindelijk beter gaat met dochtertje Scottie. Het meisje had hoge koorts, waardoor Kel nog maar eens besefte dat je als ouder sterk en kwetsbaar kan zijn.

Fatima Moreira de Melo heeft een lekker vooruitzicht. De blonde pokeraar reist binnenkort voor haar sieradenlijn af naar Marbella, en doet ook Californië én Miami aan.

Soon!! New shoot for @zinzi in Marbella and right after that off to Indian Wells and Miami 👙🌴🌎☀️🌊🏄‍♀️#jewelry #beach

Onze Molloot Gudo Tienhooven was stomverbaasd toen bleek dat Stine NIET de Mol is. Op het verdachtenlijstje staat nu Simone Weimans, die op deze mollenselfie van Jan Versteegh als enige niet op de voorgrond te zien is. Een hint?