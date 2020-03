Johan Derksen: ‘Blues Festival in Grolloo gaat niet door, onverantwoord’

John Fogerty en Beth Hart

Het Holland International Blues Festival in Grolloo zou komende juni voor de vijfde keer worden georganiseerd in het centrum van Grolloo. Er waren internationale topartiesten gecontracteerd zoals John Fogerty, Beth Hart en Walter Trout. Maar ook bekende nationale zangers als Danny Vera en Waylon zouden naar Grolloo komen. ,,Als ik het alleen voor het zeggen had, zou ik nu direct al zeggen: mensen, we doen het niet”, vertelt Derksen. ,,Ik ben een realist. Theaterprogramma’s worden geschrapt, voetbalwedstrijden gaan niet door.”



Volgens Derksen worden de bands geregeld door Mojo Concerts en de kaartverkoop door Ticketmaster. Die zijn volgens Derksen nu druk bezig om te bekijken hoe een en ander geregeld moet worden. Daarom is er formeel nog geen streep gezet door het Holland International Blues Festival.



,,Die Amerikaanse bands krijgen op voorhand al 50 procent van hun gage. Dus zijn al voor de helft betaald. Al die bands hebben zo’n vijf advocaten die voor hen bedenken waarom ze het geld nu wel mogen houden.”



Mojo Concerts laat op de website weten dat er over evenementen die plaatsvinden na 31 mei ‘momenteel (nog) geen nieuws over is te melden’. Ook Ticketmaster blijft optimistisch. ,,We gaan er vooralsnog van uit dat evenementen die vanaf 1 juni plaatsvinden, doorgaan”, staat er op de website.



Maar festivaldirecteur Derksen is klip en klaar: ,,Het gaat niet door.”