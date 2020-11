Johan Derksen: ‘Door dit nummer ben ik even weg van voetbal en de Baudets van deze wereld’

,,Een paar weken geleden kreeg ik een cd in handen, Church House Blues van Crystal Shawanda. Zij is een zangeres uit Canada van Indiaanse afkomst, die jaren terug naar Nashville trok om daar door te breken met country. Nou, dat lukken maar weinig zwarte zangeressen in Amerika, waar blanken zich country toe-eigenen. Zij schakelde over naar de blues en dat was een gouden greep. Ze heeft een geweldige stem. Rauw. Puur. Echte blues. Ik geloof dat zij dit jaar haar zesde album heeft uitgebracht. Veel gaat bij mij nog steeds via cd’s, hoor. Even wat geld overmaken en dan krijg ik er weer een paar binnen.’’

,,Waarom Evil Memory eruit springt, weet ik niet. Het raakte me. Het is een gevoel, muziek hè, niet uit te leggen. Ik heb het nummer al vaak opgezet. In de auto. Of thuis. Alleen. Gewoon zittend op de bank. Sigaartje erbij, maar dan wel keihard. Dan kom ik helemaal tot rust, even weg van dat geneuzel van dat voetbal en de Baudets van deze wereld.’’

,,Ik begrijp niets van de muziekkeuzes in Hilversum: smakeloze muziekkeuzes en prietpraat van dj’s en hun schijtlollige sidekicks. Daarom ben ik blij dat ik op op Grolloo Radio echte muziek kan laten horen: soul, blues, country, rock-'n-roll. Maar we zijn in Nederland wel zo'n beetje de enige.”