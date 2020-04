Johan Derksen kreeg de trekpop van Trump toch even uit z’n evenwicht

Nee maar, hij zat er toch. Johan Derksen. Terwijl hij afgelopen vrijdag in Veronica Inside nog zo ferm zei dat hij nooit à la Kees Jansma een uur op de wisselbank van Jinek ging zitten wachten tot hij aan de beurt kwam, was dat precies wat hij dinsdagavond wél deed. Niet in de hoedanigheid van voetbalkenner overigens, maar in zijn rol als festivalorganisator die klem zit door het coronavirus.



Omdat ik de rotste niet ben en Johan graag in talkshows zie, zal ik er voor de volledigheid aan toevoegen dat hij in VI het voorbehoud ‘achter Arie Slob’ had gemaakt en die zat niet aan tafel bij Eva, dus in zoverre heeft hij zijn woord niet gebroken. Al moet ik zeggen dat ik persoonlijk duizend keer liever tegen het achterhoofd van de CU-minister aankijk, dan recht in het gezicht van de aalgladde, immer draaiende Amerikaans ambassadeur Pete Hoekstra, die ik in gedachten dan altijd meteen weer bitterballen zie eten met Robert Jensen. Dat zegt, denk ik, genoeg.