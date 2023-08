Johan Derksen looft zomerse vervanger Hélène Hendriks: ‘Wereldprestatie’

Johan Derksen vindt dat Hélène Hendriks met De Oranjezomer een ‘wereldprestatie’ heeft geleverd door in een paar weken tijd meer dan 900.000 kijkers te trekken. Vrijdagavond was Hendriks voor de laatste keer te zien met haar programma, maar kijkers hoeven nog niet helemaal afscheid te nemen van de presentatrice.

De laatste aflevering van De Oranjezomer trok vrijdagavond zo’n 784.000 kijkers naar SBS6. Dat aantal is iets lager dan de afgelopen dagen, want het programma was een regelrechte kijkcijferhit. Een dag eerder haalde Hendriks nog een kijkcijferrecord met 904.000 belangstellenden. Vaste gasten waren onder meer Raymond Mens, Rutger Castricum, Jeroen Pauw, Noa Vahle en Ben van der Burg.

Presentatrice Hélène Hendriks werd in de laatste aflevering geprezen door Johan Derksen, die vond dat zij een ‘wereldprestatie’ heeft geleverd door zoveel kijkers te trekken. ,,Hélène, die spat van het scherm”, zei hij. Vanaf maandag is de SBS-hit Vandaag Inside, met Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp, weer te zien op de zender. Kijkers hoeven ondanks dat nog niet helemaal afscheid te nemen van Hendriks, want de presentatrice blijft bij SBS 6. Een handtekening is nog niet gezet, maar Hendriks gaf wel al aan mondeling akkoord te zijn met de verlenging van haar contract.

Hendriks blijft ondanks het succes van De Oranjezomer nuchter. „Het is natuurlijk altijd leuker als er iets goed loopt dan als het niet goed loopt”, zei Hendriks tegen Shownieuws. Ze legt uit dat ze het succes van het programma aan verschillende dingen te danken heeft, „In de eerste plaats denk ik de gasten die er zitten, die veel leveren”, zei ze, maar ze benoemde ook het ‘grote nieuws’ zoals de val van het kabinet. Daarnaast had De Oranjezomer ‘geen concurrentie van andere talkshows’.

