Johan Derksen ontbreekt door griep: ‘Heel andere, bijzondere avond’

Ombudsman noemt uitspraken Natasja Gibbs ‘niet onderbouwd’, BNNVara teleurge­steld

De uitspraak van presentator Natasja Gibbs in talkshow Op1 dat in Israël sprake zou zijn van een ‘apartheidsregime’ was ‘niet controleerbaar onderbouwd of enkel als mening aangeduid’. Dat oordeelt de Ombudsman van de NPO Margo Smit in een uitspraak die zij maandag heeft gepubliceerd. De publicatie heeft geen gevolgen voor Gibbs of haar werkgever BNNVara.