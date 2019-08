Johan Derksen wilde Hans Kraay weg hebben bij Veronica Inside: ‘Dat is niet leuk, nee’

Johan Derksen nam gisteravond het woord in de uitzending van Veronica Inside en sprak Hans Kraay toe. ,,Ik vind jou een uitstekende collega en een fijne gozer. Maar ik was er als enige op tegen dat jij hier plaats zou nemen. Jij bent vrijdagavond de hele avond in beeld, zaterdag ben je in beeld, zondag met die avondwedstrijd ben je in beeld van 's ochtends vroeg tot ‘s avonds laat. Dan heb je alle onderwerpen die wij hier bespreken al een keer de revue laten passeren. Ik vind het niet goed qua planning.” Daarmee doelt Derksen op de werkzaamheden van Kraay voor Fox Sports. Op vrijdagavond is hij de vaste analyticus bij het schakelprogramma, op zaterdag is hij verslaggever bij een wedstrijd en op zondag schuift hij aan in de ochtendshow van de zender én als er om 20.00 uur een wedstrijd is, meldt hij zich ook daar weer als verslaggever.

Kraay Sports

Wilfred Genee, presentator van de voetbalpraatshow, belde Kraay vandaag in zijn dagelijkse radioprogramma op om te vragen hoe hij terugkijkt op de opmerkingen van zijn collega. ,,Dat is niet leuk, nee”, reageert hij gelaten. ,,Voor de rest: een praatprogramma is om meningen te geven en om af en toe een keer een tikkie uit te delen, dan moet je een grote jongen zijn. Maar ik zal eerlijk zijn. Ik zag hem niet aankomen.”



Toch is er van boosheid geen sprake, legt hij uit. ,,Ik ben er nog een kwartiertje geweest. Ik heb Johan een hand gegeven. Voor de rest geen nieuws. Ik heb prima geslapen.”



Genee besluit om Kraay nog even te prikkelen: ,,Je bent veel op zender. Het is Kraay Sports. Dat vind jij niet, maar je bent wel veel in beeld.” Daarop reageert Kraay met een opsomming: ,,Vincent Schildkamp, Pascal Kamperman, Aletha (Leidelmeijer red.), Jan Joost (Van Gangelen, red.) en Milan (Van Dongen, red.), die zijn allemaal net zo veel in beeld als ik. Het is maar net wat je wil zien.”



Ondanks dat Derksen er dus op tegen is, zal Kraay binnenkort gewoon weer aanschuiven bij Veronica Inside.