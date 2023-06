Johan Derksen wordt ‘trouwe kijker’ van Marcel & Gijs, eerste show trekt 611.000 kijkers

Jack Black maakt nietsver­hul­len­de parodie op iconische video van Wicked Game

Rockband Tenacious D van zanger Jack Black heeft de lachers op de hand gekregen met een nietsverhullende parodie op Wicked Game. Het lied van Chris Isaak had misschien wel een van de meest iconische videoclips van de late jaren 80, met model Helena Christensen die in de branding dartelde. Jack Black en zijn collega Kyle Gass doen dat in de nieuwe clip dunnetjes over.