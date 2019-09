Johan Vlemmix krijgt eigen roast

Bas stuurt baardolie naar Wil­lem-Alexan­der en krijgt koninklij­ke reactie

15:44 Koning Willem-Alexander heeft in een brief zijn waardering uitgesproken richting medebaarddrager Bas Pisa, die hem een setje verzorgingsproducten had gestuurd om zijn nieuwe gezichtsbeharing goed verzorgd te houden. Pisa is maar wat blij met de vorstelijke reactie.