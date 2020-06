John Cleese woest; Britten halen aflevering Fawlty Towers offline

UpdateEen aflevering van de legendarische sitcom Fawlty Towers waarin de oneliner ‘don’t mention the war’ verschillende keren voorbij komt, is niet meer te zien op de BBC-streamingdienst UKTV. De uitzending lijkt na Little Britain het volgende slachtoffer van de Britten nu oud materiaal massaal opnieuw wordt beoordeeld vanwege mogelijk ongepaste inhoud. Bedenker en hoofdrolspeler John Cleese haalt hard uit naar de BBC.

De 80-jarige acteur stelt in gesprek met The Sydney Morning Herald dat ‘een van de dingen die ik heb geleerd is dat mensen een heel verschillend gevoel voor humor hebben’. Cleese beklemtoont dat de grappen die nu ter discussie staan de draak steken met het racisme binnen de Britse elite. ,,De Major was een oud fossiel, een overblijfsel van tientallen jaren eerder”, stelt de komiek. ,,We steunden zijn overtuigingen niet, we staken er de draak mee. Als mensen te stom zijn om dat te begrijpen, wat kan ik dan nog zeggen?”

De BBC heeft Cleese niet van tevoren ingelicht over het verwijderen van de aflevering. De komiek maakte halverwege de jaren zeventig twaalf afleveringen over het bouwvallige hotel Fawlty Towers met zijn tirannieke eigenaar Basil Fawlty. De reeks geldt als een van de beste televisiekomedies ooit gemaakt. In 2000 werd Fawlty Towers uitgeroepen tot beste Britse televisieprogramma van de eeuw.

Racistische taal

The Guardian ontdekte dat de bewuste aflevering niet meer online staat. Waarom is niet duidelijk. Mogelijk heeft het te maken met opmerkingen die Basil Fawlty (gespeeld door Cleese) maakt over de Tweede Wereldoorlog in het bijzijn van een Duitse familie die logeert in het hotel. Majoor Gowen, een vaste gast, gebruikt daarnaast racistische taal in een anekdote over het West-Indische cricketteam.

UKTV liet de krant desgevraagd weten geen commentaar te geven en wil ook niet zeggen of het om een permanente beslissing gaat. ,,We geven geen commentaar op individuele titels. We beoordelen onze programma’s echter regelmatig en passen waar nodig dingen aan of voegen waarschuwingen toe”, aldus de woordvoerder. De andere elf afleveringen staan nog wel online.

De afgelopen dagen worden diverse oude tv-series en films weer onder de loep genomen omdat ze nu als discriminerend of racistisch worden ervaren. Zo besloot BBC en Netflix om Little Britain in het Verenigde Koninkrijk offline te halen omdat er blackface-sketches in voorkomen. Streamingdienst HBO besloot de filmklassieker Gone With the Wind uit 1939 te verwijderen omdat slavernij in de film verheerlijkt zou worden.

Little Britain staat nog wel op NPO Start. De VPRO kan nog niet zeggen of de komedieserie Little Britain in Nederland van NPO Start wordt gehaald.

De NPO gaat met omroepen in gesprek over de inhoud van oudere programma’s.