‘John de Mol moet kappen met al die talentenjachten’

Naast talentenjacht-moe is Nederlands bekendste tv-columniste ook Nick & Simon-moe. De kijker vindt dat ogenschijnlijk ook, want het nieuwe programma Strandgasten scoort slecht op NPO 3. Mediajournalist Mark den Blanken heeft aflevering 2 al vooruit gekeken en is het er totaal niet mee eens. Hij adviseert iedereen te kijken aankomende woensdag, zeker vanwege het bijzondere gesprek tussen Stef Bos en Typhoon.

Verder is Radar qua kijkcijfers van de radar, mist The connection connectie met de kijker en levert RTL de talkshow op zaterdag in. Flikken Maastricht is ook na 89 seizoenen (wellicht iets minder) still going strong, zeker met de goed spelende Tygo Gernandt als slechterik. Er is taart en er zijn tranentrekkers in Angela’s Etalage met 3 loodzware, maar mooie documentaires.