John de Mol: Niet RTL maar Facebook is concurrent Talpa

Mede om die reden kondigde De Mol vandaag tijdens een presentatie voor zakenrelaties aan dat hij al zijn mediamerken zal bundelen in één bedrijf: Talpa Network. Het gaat daarbij niet alleen om de SBS-zenders, maar ook om radiostations als Radio 538, Veronica en Sky Radio. Tussen al die takken van zijn imperium gaat meer kruisbestuiving plaatsvinden. SBS 6 en Radio 538 gaan bijvoorbeeld samen de Olympische Winterspelen achter de schermen verslaan.



Ook zet Talpa Network meer in op crossmediale projecten. Hart van Nederland krijgt een eigen online-nieuwsplatform. En in samenwerking met de KNVB lanceert De Mols bedrijf binnenkort het platform Voetbal TV dat de ambitie heeft jaarlijks 80.000 amateurwedstrijden live te streamen. Talpa Network neemt ook het e-commercebedrijf Emesa over, vooral bekend van de populaire website Vakantieveilingen. De Mol hoopt zo de advertentiemogelijkheden te vergroten.



Met deze investeringen zet de mediamagnaat nieuwe stappen om zijn imperium verder uit te breiden. Eerder dit jaar strandde een verwoede poging om de Telegraaf Media Groep (TMG) over te nemen. De Mol: ,,Iedereen weet dat ik wel meer tegenslagen heb gehad. En mensen die me kennen weten dat ik dan mijn mouwen opstroop, de rug recht houd en weer moedig doorga.’’