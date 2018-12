John de Mol wil The Voice bij RTL weghalen

,,Ik zou The Voice graag willen meenemen”, stelde De Mol die via advocaten onderhandelt met RTL. ,,Of het ook echt kan? Ik denk dat je dat moet vragen aan de 44 advocaten van RTL en Talpa die daar nu over aan het praten zijn. Het is een juridische discussie met RTL.”



The Voice, een concept van John de Mols Talpa Productions, is al jarenlang het paradepaardje van RTL met een miljoenenpubliek. Verlies van dit programma zou een zware slag betekenen voor RTL, omdat het ook afgeleide programma’s heeft als The Voice Kids en The Voice Senior. Bovendien kaapte De Mol dit jaar al het succesvolle It Takes 2 weg bij RTL. Dat programma is in het nieuwe jaar bij SBS 6 te zien.