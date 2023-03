John Legend en Chrissy Teigen ontroeren met babykus en Will Smith speecht voor het eerst sinds Oscar-klap

Extra show Bouke & The ElvisMat­ters Band in Ziggo Dome

Er komt een extra concert van Bouke & The ElvisMatters Band in de Ziggo Dome. De winnaar van het SBS6-programma The Tribute - Battle of the Bands geeft op donderdag 18 april een extra optreden. Voor de show van vrijdag 19 april zijn nog enkele kaarten beschikbaar.