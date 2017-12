John Legend speelt rol van Jezus in Amerikaans paasspektakel

,,We zijn dolgelukkig dat John Legend, een muzikant en producent van wereldklasse, de hoofdrol speelt'', zegt Robert Greenblatt van NBC Entertainment. ,,De rol van Jezus vereist een zanger met een geweldig bereik en een acteur met grote diepgang. Niemand is in in staat dit verhaal beter naar een nieuw publiek te brengen. Zijn casting is ook baanbrekend omdat het traditionele beeld van Christus op een nieuwe manier bekeken zal worden."

Zelf zegt John Legend het geweldig te vinden te zijn gecast voor de rol van Jezus in de live-opvoering van Jesus Christ Superstar. ,,Het is zo'n krachtige, betekenisvolle musical en ik ben vereerd deel uit te maken van de voorstelling. Er is al een mooi team gevormd en ik ben er zeker van dat we nog een aantal van de grootste talenten aantrekken om de voorstelling eer aan te doen."

De show wordt zondag 1 april live uitgezonden. Alice Cooper was eerder deze week in Nederland. De glamrocker gaf maandag een concert in 013 in Tilburg.