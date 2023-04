John Williams in shock in Help, mijn man is klusser: ‘Hij leeft als een soort zwerver’

John Williams heeft al veel gezien, maar zelfs hij stond in de slotaflevering van het zestiende seizoen van Help, mijn man is klusser! maandagavond perplex. De presentator schoot de 26-jarige Mark te hulp, die twee jaar geleden een woning kocht maar nog altijd in een bouwval woont. ,,Je ligt onder glaswol man. Dit is gewoon fucking ongezond, dit moet je jezelf toch niet aandoen?”

Het was moeder Els die het niet langer aankon om haar zoon in een puinhoop te zien leven en John Williams had geschreven. Twee jaar geleden kocht haar zoon, de 26-jarige Mark, zijn eerste koopwoning in Bergen op Zoom. Hij had het plan het huis volledig te verbouwen en helemaal naar zijn zin te maken, maar toen de woning eenmaal gestript was, bleken zijn geld en motivatie op te zijn. Toch besloot Mark zijn intrek te nemen in de bouwval, ondanks dat nog geen enkele ruimte af was.

,,Het gaat gewoon echt niet goed. Hij raakt depressief eigenlijk. Hij gaat ’s avonds een stukje wandelen om zijn hoofd leeg te maken, want in zijn huis is niet één plekje waar hij tot rust kan komen’’, vertelde Els bezorgd aan John Williams. Het was inmiddels zo erg, dat Els en Marks broers niet eens meer welkom waren in de woning.



Williams bracht na het gesprek met Els direct een onverwacht bezoekje aan Mark. Of hij even binnen mocht komen? ,,Ja, het is niet opgeruimd hoor’’, reageerde Mark. De presentator kon zijn ogen niet geloven toen hij in Marks woonkamer stond. In het midden van de ruimte stond een bank met scheuren erin en in de rest van de kamer lagen allerlei planken en kabels. Om nog maar te zwijgen over de staat van de woning.

Quote Waarom woon je zo, man? John Williams

,,Waarom woon je zo, man?’’, vroeg Williams geshockeerd. Mark reageerde nonchalant: ,,Omdat ik niet zo heel moeilijk ben. Weet je, ik zit gewoon hele dagen op de weg eigenlijk. ’s Ochtends om 05.00 uur sta ik op en ga ik naar het werk toe. Om een uur of 19.00 uur kom ik weer thuis. Dus ik kom hier, ga eten, ik ga douchen, ga slapen”, luidde het antwoord van Mark.

Dit kon zo niet langer, vond Williams. Gelukkig sloot Mark zich daarbij aan en stond hij open voor hulp. Daarom werd het klusteam van het programma opgetrommeld om de woonkamer een make-over te geven. Mark moest zich focussen op zijn slaapkamer, want net als de rest van het huis, was ook die kamer niet af. ,,Je ligt onder glaswol man. Dit is gewoon fucking ongezond, dit moet je jezelf toch niet aandoen?’’, reageerde Williams wederom in shock toen hij de ruimte zag.

Volledig scherm De woonkamer van Mark voor de verbouwing. © RTL

Tranen

Vol goede moed begonnen de klussers aan de verbouwing. Mark vond zijn motivatie terug en kreeg het voor elkaar om van zijn slaapkamer een échte slaapkamer te maken. Na een week klussen mocht de 26-jarige Brabander dan eindelijk zijn woonkamer zien. Een beetje zenuwachtig was hij wel. ,,Ik ben heel benieuwd’’, bekende hij aan Williams.

Toen Mark eenmaal binnen stond en zijn woonkamer zag, kon hij niet anders dan glunderen. ,,De tering. Dat is vet. Geweldig. Supervet, man. Holy shit’’, reageerde hij. Moeder Els hield het niet droog toen ze haar entree maakte. ,,Holy shit. Wat mooi. Dit is niet normaal’’, snikte ze.

Omdat het huis nog lang niet af was, had Williams een afspraak gemaakt: Mark moest er ook voor zorgen dat zijn keuken op orde was als de presentator weer op bezoek kwam. Die belofte kwam hij na. ,,Wow’’, riep Williams het uit toen Mark de ruimte onthulde. En er was meer: Mark had de motivatie gevonden om - kamer voor kamer - weer aan de slag te gaan. ,,Dit in de allerlaatste aflevering van het seizoen is natuurlijk wel fantastisch om te horen’’, besloot Williams.

Volledig scherm De woonkamer van Mark na de verbouwing. © RTL

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: