John Williams jaagt schoonmoeder stuipen op het lijf met grap

Foto's Máxima spurt van Prinsjesdag naar feestdiner New York

11:36 Koningin Máxima heeft gisteravond (lokale tijd) in de Gotham Hall in New York het door Unicef en de stichting van Bill en Melinda Gates georganiseerde Goalkeepers Global Awards Dinner bijgewoond. Máxima (46) kwam rechtstreeks van het vliegveld naar Broadway, waar de bel voor de eerste gang van het prijswinnaarsdiner net had geklonken toen ze arriveerde.