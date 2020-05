Johnny de Mol baalt van coronacrisis: niets doen zit niet in mijn aard

De 41-jarige Johnny zit ‘vooral vergeleken met anderen’ goed in zijn eigen huis, zegt hij in De Telegraaf-bijlage Vrouw. ,,Het is alleen frustrerend dat je niets kunt en mag doen. Dat zit niet in mijn aard; ik wil erop uit, mensen helpen.”



Om toch iets te kunnen doen, maakt Johnny ‘s avonds een belrondje. ,,Nu ga ik in de avonduren maar zitten bellen: vergeten kinderen met wie ik veel werk, mensen uit mijn programma’s die ongeneeslijk ziek zijn, en ik heb een lijst gekregen met nummers van ouderen om even mee te kletsen. Dat geeft nog een klein beetje voldoening. Zo doe ik wat ik kan, maar ik kan niet wachten om weer meer te kunnen aanpakken.”



Johnny’s nieuwe programma Restaurant Misverstand, waarin mensen met dementie onder leiding van topkok Ron Blaauw aan het werk gaan, zou eigenlijk deze week van start gaan. Door de coronacrisis kon echter de laatste aflevering niet worden gemaakt. ,,Dit is een van de mooiste programma’s die ik ooit heb gemaakt”, vindt hij. ,,Maar aan de andere kant spelen er nu andere dingen die ook belangrijk zijn. Ik merk het wel wanneer we het kunnen afmaken en het wordt uitgezonden.”