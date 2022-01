Johnny de Mol: John wacht met reageren tot hij Boos heeft gezien

Talpa-baas John de Mol zal pas op het schandaal rond The Voice of Holland reageren als hij de uitzending van Boos daarover morgen heeft gezien. Dat zei Johnny de Mol vanavond in zijn talkshow Hlf8 .

John de Mol hield zich de afgelopen dagen stil over de aantijgingen rond seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het RTL 4-programma dat hij jarenlang produceerde. Daarbij bleek onder meer Jeroen Rietbergen betrokken te zijn, de inmiddels ex-man van Johns zus Linda de Mol. Johnny zei maandag dat zijn vader volgens hem waarschijnlijk wel wist van Rietbergens gedrag.

,,Maandag werd me verweten dat ik de woordvoerder van John zou zijn’’, zei Johnny vanavond. ,,Bij deze doe ik dat maar even weer. De reden waarom hij nog niks gezegd heeft, is omdat hij de uitzending wil afwachten. Maar het is zeker dat hij, nadat hij de uitzending heeft gezien, zal reageren. Uiteraard.’’

John de Mol zal zijn verhaal dan niet doen in het programma van zijn zoon. ,,Nee, dan gaat hij niet bij mij zitten, ook niet bij RTL 4, bij een van de anderen, dus kies maar.’’ Vermoedelijk is John donderdag dan te gast bij Op1.

De vraag is in hoeverre John op de hoogte was van de misstanden die bij de talentenjacht zouden hebben gespeeld. (Oud-)medewerkers van Talpa typeerden hem vandaag in een profiel op deze site als iemand die normaal gesproken alles over het algemeen tot in de puntjes controleert en in de gaten heeft.

Drie aangiftes

Afgelopen weekend liet RTL weten voorlopig te stoppen met het uitzenden van The Voice of Holland vanwege meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het programma. Naar verluidt tientallen vermeende slachtoffers meldden zich bij het programma Boos van Tim Hofman. Hij kondigde een uitzending over de zaak aan, die morgenmiddag te zien is.

Oud-deelnemer Nienke Wijnhoven gaat aangifte van aanranding doen tegen Jeroen Rietbergen, de voormalig bandleider van het programma. Zij vertelde deze week in de talkshow Beau hoe hij haar zou hebben betast. In hoeverre dat strafbaar is, hangt af van de details van het voorval.

Rietbergen bekende afgelopen weekend dat hij ‘contact van seksuele aard’ had gehad met deelnemers van de show en legde per direct zijn werk neer. Linda de Mol verbrak hun relatie en staakt haar werkzaamheden voorlopig.

Er zijn ook twee aangiftes gedaan van ‘zedenfeiten’ tegen The Voice-coach Ali B. De ene heeft met zijn werk bij de talentenjacht te maken, de andere zou er los van staan.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: