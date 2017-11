Johnny de Mol krijgt een zoon en zijn naam is al bekend

Shakira cancelt Europese tour na bloeding in stembanden

15:44 Whenever, Wherever-zangeres Shakira heeft noodgedwongen de rest van haar geplande Europese tournee afgezegd. In een statement laat de zangeres weten dat ze vorige maand een bloeding in haar stembanden heeft gehad. Haar concert in de Ziggo Dome vanavond gaat ook niet door.