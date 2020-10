Johnny de Mol onder vuur na ‘grensoverschrijdend gedrag’, Talpa reageert

In de video die momenteel op sociale media circuleert, zingt de 26-jarige Ryan Song het lied Arcade van Songfestival-winnaar Duncan Laurence. In het fragment is te zien hoe Johnny de Mol op het podium klimt en achter de kandidaat gaat staan. De Mol ruikt vervolgens een paar keer in de nek van de jongen en slaat zijn armen om zijn middel heen. Enkele seconden later grijpt presentatrice Marlayne Sahupala in: zij trekt De Mol hoofdschuddend weg bij de kandidaat. De reacties op de beelden zijn niet mals. ‘Misselijkmakend’, ‘Om van te kotsen’ en ‘Dit kan echt niet. Je moet je schamen’, reageren diverse kijkers. Hoewel de gedragingen van De Mol volgens sommigen dus absoluut niet door de beugel kunnen, laat Talpa weten dat de vork anders in de steel zit en dat het fragment uit zijn verband is getrokken.

Niet de bedoeling

,,Iedereen in de studio was dolenthousiast over het optreden van de 26-jarige Ryan, uit het team van Marlayne. Als captain van het concurrerende team springt Johnny uit enthousiasme op het podium waardoor hij hem probeert af te leiden tijdens zijn optreden en punten voor zijn team probeert te vergaren. Dat is ook onderdeel van het spel in Thank You For The Music”, aldus een woordvoerster van Talpa Network.



De zender stelt dat Marlayne tussenbeide sprong om ervoor te zorgen dat Ryan ‘ongestoord kan blijven zingen en daarmee een goede score neer kan zetten’. ,,Het was absoluut niet Johnny’s bedoeling om Ryan met zijn reactie een ongemakkelijk gevoel te geven en Johnny heeft hem dat na de uitzending ook laten weten. Ryan heeft Johnny gezegd dat hij hem niets kwalijk neemt, dat hij blij is met zijn deelname aan het programma, de kansen die hij hierdoor heeft gekregen en alle enthousiaste reacties op zijn optreden.”