Johnny de Mol ontkent aantijgingen mishandeling: ‘Gaan te ver’

Ook dook er in december een audio-opname op YouTube op van een telefoongesprek tussen Johnny de Mol en zijn ex-vriendin. ,,Ik ben heel hardhandig geweest met je en fucking terecht’’, zei De Mol in het fragment. Kaes antwoordde: ,,Je hebt mijn mond vastgehouden, je hebt me de kamer gewoon niet uit laten gaan en je hebt me gewoon helemaal door elkaar geschud en ik heb gewoon een blauw oog gehad.’’ Daarop reageerde De Mol: ,,Precies.’’



Hoewel de Mol gisteravond in Op1 aanschoof om het over zijn nieuwe programma De Mols Hoop te hebben, kaartte presentator Tijs van den Brink eerst de beschuldigingen van Kaes aan. Daarover was De Mol, die eerder nog niet veel losliet, bijzonder openhartig. ,,Ja, het is niet fraai als je dat aan je broek hebt hangen”, stelde hij. Daarna: ,,Zes jaar na dato, ik had hem niet zien aankomen. Onze relatie verdiende niet de schoonheidsprijs, maar dit soort aantijgingen gaat te ver.”



De 42-jarige presentator vertelde dat hij eerder bewust niet veel over de zaak losliet, omdat de beschuldigingen via een boek naar buiten kwamen. Van den Brink haalde daarna de geluidsopname op YouTube aan. Ook dat gesprek zou in een andere context zijn gevoerd, claimde De Mol. ,,Ik denk niet dat wij het beste in elkaar naar boven haalden, maar van mishandeling en nog erger, daar wil ik toch wel heel graag afstand van doen.”