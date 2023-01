Johnny de Mol tóch terug bij HLF8: ‘Alles valt in het niet bij ziekte van mijn zus’

Johnny de Mol (44) keert tóch terug als presentator van HLF8 , de SBS 6-talkshow die hij verliet na beschuldigingen van wangedrag. Hoewel hij niet werd vervolgd, besloot hij aanvankelijk geen comeback te maken bij het programma dat rond hem werd bedacht. Vanavond zit hij er weer, vanochtend relativeert hij zijn eigen situatie. ,,Daniëlle is heel positief, maar ze is goed ziek.’’

De Mol stopte vorig jaar april met zijn programma toen een nieuwe beschuldiging aan zijn adres in het nieuws kwam, ditmaal van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Eerder betichtte zijn ex-vrienden Shima Kaes hem al van mishandeling en poging tot doodslag. Die aangifte werd in oktober geseponeerd vanwege een gebrek aan bewijs, maar een terugkeer bij HLF8 sloot de presentator uit.

Dat was op aanraden van zijn vrouw Anouk, zegt hij nu in De Telegraaf. De gevolgen van de aantijgingen bleven voor hem ook na de seponering merkbaar. ,,Misschien beeld je je het in, maar als ik ergens binnenkwam, dacht ik altijd dat mensen me bekeken met een blik van: ‘daar heb je ’m, die vuile...’ Dat gaat in je hoofd zitten. Dat was ik nooit gewend. Altijd leuke reacties.’’

Het veranderde hem. ,,Ik was een vrolijke flierefluiter, harde werker, maar een losbol. Dat was lange tijd ver te zoeken. Gelukkig had je toen mondkapjes. Daar hadden veel mensen een hekel aan, maar mij kwamen ze wel goed uit.’’ Hij komt nu terug omdat hij is gevraagd door Talpa-programmadirecteur Marco Louwerens. De huidige presentatoren Hélène Hendriks en Sam Hagens kunnen elk maar twee avonden doen, Leonie ter Braak gaat naar RTL en dus valt er een gat.

Nu blijkt dat hij nooit écht van plan was definitief te stoppen. ,,Nee, waarom? Ik had niks gedaan. Maar in oktober terugkomen, net na die beslissing van het Openbaar Ministerie, was te vroeg. Anouk had gelijk. Ik had al die tijd onder zo’n druk gestaan.’’

Zus is ziek

De impact van alle ophef was ook groot voor Anouk en hun kinderen Fender (3) en Johnny (4) en De Mols bonusdochter Kiki (9). ,,Papa was even niet altijd de leuke papa die hij zo graag voor ze wil zijn. Dat vond ik vreselijk’’, bekent De Mol. Maar hij beseft: ,,Ik heb natuurlijk de enorme luxe dat ik mezelf kon cancelen. Dat ik zelf een stap terug kon doen en het programma verlaten, in de wetenschap dat ik er geen boterham minder om zou eten. Dat is bijzonder en daar ben ik me enorm van bewust. Dat geef ik ook mijn kinderen mee, dat het niet normaal is onder welke omstandigheden zij opgroeien.’’

Quote We blijven hopen op een wonder Johnny de Mol

Het was sowieso een bewogen jaar voor de familie De Mol, met het schandaal rond The Voice of Holland waarbij zowel zijn vader John als zijn tante Linda veelvuldig in het nieuws kwamen. Maar dat is niet wat de familie het meest bezighoudt, zegt Johnny.

,,Wat er het meest heeft ingehakt, was de ziekte van mijn zus, Daniëlle van ’t Schip.’’ De dochter van Willeke Alberti uit haar eerste huwelijk met muzikant Joop Oonk heeft endeldarmkanker. ,,Daarbij valt echt alles in het niet’’, zegt Johnny. ,,Ze is heel positief, maar ze is goed ziek. Ik probeer leuke dingen te doen, zoals padellen met mijn zwager John. Maar het is een heel zware tijd en we blijven hopen op een wonder.’’

Volledig scherm Johnny de Mol en Daniëlle van 't Schip. © BrunoPress/Patrick van Emst

De Mol is voortaan elke vrijdag te zien bij HLF8. Hij opent vanavond niet met een statement, zoals hij eerder meermaals deed. ,,Maar alles is bespreekbaar aan tafel, dus als een van de gasten zou vragen hoe het met me gaat, dan ben je er eigenlijk al. En dan loop ik daar ook niet voor weg.’’

