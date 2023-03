Johnny de Mol vindt einde HLF8 ‘na alles wat is gebeurd’ extra zuur

,,We hebben veel meegemaakt met elkaar en dat je dan moet stoppen is extra zuur.” Zo heeft de redactie onder meer de coronapandemie doorgemaakt en moest De Mol tijdelijk zijn werk neerleggen vanwege beschuldigingen van wangedrag aan zijn adres. ,,Ik was geloof ik de eerste die zichzelf cancelde.” De beschuldigingen hadden veel invloed op zijn leven, gezin en hoe hij in het leven stond, vertelde De Mol aan tafel bij presentator Humberto Tan.

HLF8, dat op SBS6 te zien is, moet uiteindelijk stoppen vanwege te lage kijkcijfers. ,,We weten allemaal dat deze wereld draait om kijkcijfers”, zei De Mol daarover. Die namen de laatste maanden wel toe. ,,Helaas was de opmars net te laat.”

‘Te snel tot beëindiging besloten’

Ergens vond de presentator de beëindiging van de talkshow te snel besloten, vertelde hij. ,,We hopen nog steeds dat ze morgen bellen.” Maar hij ziet het programma niet meer terugkeren en heeft ‘echt wel afscheid genomen’. De Mol gaat een reisprogramma maken in Botswana, werd in Humberto op Zondag onthuld.

Eerder deze maand werd bekendgemaakt dat Talpa na vier seizoenen met HLF8 stopt vanwege ‘ongewenste resultaten’. De talkshow was in de zomer van 2021 voor het eerst op televisie te zien. In eerste instantie werd het programma alleen door De Mol gepresenteerd en was Hélène Hendriks de vaste invalster. De Mol legde eind april vorig jaar zijn werkzaamheden bij de talkshow neer vanwege de beschuldigingen van wangedrag. Eerder betichtte zijn ex-vrienden Shima Kaes hem al van mishandeling en poging tot doodslag. Die aangifte werd in oktober geseponeerd vanwege een gebrek aan bewijs. In eerste instantie keerde De Mol daarop nog niet terug, maar in januari besloot hij één avond per week de talkshow te presenteren.

Hendriks en Leonie ter Braak namen in De Mols afwezigheid de presentatie over. Sinds begin dit jaar is Sam Hagens de hoofdpresentator. Ter Braak stapte over naar RTL.

