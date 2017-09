Johnny duikt poedelnaakt op Estelle, Frank neemt afscheid van dochter

Poedelnaakte Johnny

Johnny de Mol schaamt zich nergens voor. De presentator springt in het RTL-programma Johnny into the wild poedelnaakt in het zwembad, terwijl Estelle Cruijf helemaal van niets weet. De De Mol-telg doet er nog een schepje bovenop door naar Estelle te zwemmen en op haar te springen, maar of de blondine dit leuk vindt..

Dit zag @estellecruijff niet aankomen! πŸ˜‚ Vanavond reist zij samen met @johnnydemol_ af naar het prachtige Kenia. #johnnyintothewild #johnnydemol #estellecruijff #kenia Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 Sep 2017 om 5:48 PDT

Eerste covershoot CΓ©la Lynn

CΓ©la Lynn, het dochtertje van Xander en Sophie de BuisonjΓ©, is nog niet eens een jaar oud maar heeft nu al haar allereerste coverdebuut gemaakt. Het topmodel in de dop is namelijk te zien op de voorkant van het magazine Kek Mama. Moeder Sophie deelt hier een plaatje van op Instagram waarop een lachende CΓ©la is te zien.

Haar eerste covershoot 🀘🏼 @kekmamamagazine #voorlater #inieminiestaartje πŸ˜‰ Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 Sep 2017 om 4:51 PDT

Frank neemt afscheid

Frank de Boer moet zijn dochter Jackie voor een tijdje missen, want ze gaat studeren aan de Cambridge University in Engeland. ,,Succes Jackie de Boer op Cambrigde. We gaan je missen'', aldus De Boer op Instagram die zegt trots te zijn op zijn meisje.

Good luck Jackie de Boer at Cambridge. Very proud of you πŸ’ͺ🏻. Studying English for 6 months. We gonna miss you 😘 #longerthanherdaddy😬#proud Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 Sep 2017 om 0:56 PDT

Gefeliciteerd, Fred

De Rotterdamse stylist Fred van Leer krijgt een online verjaardagscadeautje van zijn collega en goede vriend Leco van Zadelhoff. De man achter de Leco Look stuurt hem drie ietwat hilarische selfies toe en een lading hashtags.

Vriendje @fredvanleer .. happy birthday!!πŸŽ‰πŸ’‹πŸŒΉπŸŽπŸŽˆ#birthdayboy #birthdayman #birthdayfred #birthdayeverything Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 Sep 2017 om 0:40 PDT

Happy B Day to me :-) πŸŽπŸŽ‰πŸŽˆπŸŽŠπŸ° Een foto die is geplaatst door null (@) op 17 Sep 2017 om 15:40 PDT

Monique kust Noah

Is het in ons land weer tijd om de thermostaat omhoog te zetten, Monique Smit geniet van de zonnestralen op Mallorca. Zoonlief Noah mocht mee op reis, zijn papa Martijn maakte hoogstwaarschijnlijk dit schattige vakantiekiekje.

Goedemorgen zonder zorgen.. ❀️🌠🏝 Een foto die is geplaatst door null (@) op 17 Sep 2017 om 23:45 PDT

Kylie in sexy bui

Kylie Jenner, het 20-jarige halfzusje van Kim Kardashian, geeft totaal geen informatie bij een pikante selfie waarop ze poseert in een doorschijnend lingeriesetje en de camera voor haar gezicht houdt. Haar 97 miljoen volgers vinden het prima, Kylie kan inmiddels rekenen op ruim 2 miljoen likes. ,,Damn'', luidt een korte maar duidelijke reactie.

Een foto die is geplaatst door null (@) op 17 Sep 2017 om 16:25 PDT

De wolfjes van Ellemieke

De zoons van Ellemieke Vermolen en Sergio Herman zijn in het Belgische Knokke klaar voor een nieuw weekje school. Noah (7) geeft zijn vijfjarige broertje Zenna een stoere blik.

Ready for another week school #thewolves @ao76_kids 😎 Een foto die is geplaatst door null (@) op 17 Sep 2017 om 23:00 PDT

Sylvia in spotlights van Berlijn

Actrice Sylvia Hoeks zit midden in de promotietour van Blade Runner 2049, waarin de Nederlandse schittert naast megasterren Harrison Ford en Ryan Gosling. Het poseren gaat La Hoeks inmiddels goed af.

In @preenbythorntonbregazzi for @bladerunnermovie #presstour #bladerunner2049 πŸ™πŸΌ @chercoulter 😘❀️#nofilter #berlinlight ✨ Een foto die is geplaatst door null (@) op 17 Sep 2017 om 14:00 PDT

Jochem is een ochtendmens

Marloes kan er maar niet aan wennen dat haar man cabaretier Jochem Myjer binnen een seconde wakker is. Resultaat: ADHD'er Jochem zet grote ogen op, Marloes moet haar hoofd met haar hand ondersteunen.

Ben jij ook zo'n type die binnen een seconde echt wakker is??? IK WEL! (De Leidinggevende niet) GOOOOOOOEEEEEDEMORGEN! πŸ™ƒπŸ™ƒπŸ˜³πŸ’©πŸ‘ Een foto die is geplaatst door null (@) op 17 Sep 2017 om 23:00 PDT

De maandagochtend-look van Miljuschka

Miljuschka Witzenhausen wenst haar fans vanuit een Amsterdamse opnamestudio een goedemorgen zonder zorgen. De mooie voedseldeskundige kreeg van haar stylist een hagelwit overhemd aangereikt, maar aan haar broek kwam Miljuschka nog niet toe. De 32-jarige moeder van twee wordt overladen met complimenten voor haar maandagochtend-look.