Johnny Knoxville sluit nieuwe Jackass niet uit

In gesprek met een journalist van de site Collider laat Knoxville weten dat er zeker mogelijkheden zijn voor een nieuwe versie van Jackasss. Als hem wordt gevraagd of de serie niet een beetje verleden tijd is, reageert de Amerikaan: ,,Nee, hoor. Maar we hebben wel wat jonge jongens nodig om het stokje geleidelijk aan over te dragen.'' Niet veel later: ,,Al is het misschien ook nog wel mogelijk met de oude cast.”



Knoxville en zijn team vergaarden begin deze eeuw roem met bizarre en soms zelfs misselijkmakende stunts. Jackass werd van 2000 tot 2002 uitgezonden op televisiezender MTV en was enorm populair. Nadat er een einde kwam aan de serie zijn er nog meerdere films gemaakt waarin de cast wederom geen grenzen kende.