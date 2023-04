Joke Bruijs doet het rustiger aan vanwege geheugenproblemen

In een interview met Privé legt ze uit dat de beperking in de herfst aan het licht kwam. Zij en haar naasten dachten in eerste instantie dat een val van de trap vorig jaar de oorzaak was van een wat ‘onsamenhangende spraak’ en de ‘afwezige blik’ die ze soms in haar ogen heeft. Maar in het ziekenhuis kwam er een andere reden naar voren, vertelt Bruijs, die een rijke carrière heeft in de muziek, het theater en op tv met bijvoorbeeld Toen was geluk heel gewoon.

„Het heeft onder meer te maken met leeftijd en een hele trits andere zaken waar de medische wetenschap nog niet helemaal achter is. Als gevolg van die beperking heb ik last gekregen van mijn geheugen en ben ik op een aantal zaken wat minder scherp geworden”, zegt ze tegen het weekblad. „Zelf merk ik het ’t meest wanneer sommige dingen, zoals woorden, niet meer zo snel voorhanden zijn als vroeger. Ik reageer iets minder gevat, waardoor ik wat meer buiten de publiciteit wil leven.” Haar langetermijngeheugen werkt nog perfect: zonder problemen vertelt ze in detail over vroeger.

‘Iets minder spontaan’

Volgens haar partner Frits Landesbergen zijn de ‘scherpe randjes’ er bij Joke een beetje vanaf. ,,Tien procent van de schaterlach is weg, tien procent van de gevatte opmerkingen is weg. Het is allemaal net even wat minder spontaan geworden.” Verder kan ze volgens hem nog prima functioneren, en hoopt de familie dat het nog lang zo blijft. ,,Met dit soort ziektebeelden is het haast onmogelijk te voorspellen hoe snel of traag dat verder gaat.”

Vorig najaar was Bruijs nog te zien in de bioscoopfilm Casa Coco, waarin ze speelt met haar beste vriend en collega Gerard Cox. Toen vertelde ze dat ze voor het eerst in 55 jaar lege plekken heeft in haar agenda. ,,Het gevoel dat ik niets moet, maar alles mag, gun ik mezelf.”

