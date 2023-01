Jon Karthaus werkt aan reüniefilm Zoop, vaste acteurs ‘enthousiast’

Jon Karthaus werkt aan een vierde deel in de succesvolle reeks Zoop -films. Dat heeft de regisseur, schrijver en acteur vandaag aan het ANP bevestigd nadat hij een mysterieus bericht op Instagram had geplaatst. Hij insinueerde dat hij schreef aan een nieuwe film in de reeks, Zoop in Australië .

,,De fans vragen er al langer om”, laat Karthaus weten. ,,En met de vaste acteurs fantaseren we er ook met regelmaat over. We komen nog steeds af en toe samen en we worden steeds enthousiaster over het idee van een reüniefilm.”

De regisseur heeft al een opzet geschreven voor een mogelijke film. Ook producent NL Film is aan boord, aldus Karthaus. Regisseur Johan Nijenhuis en scenarist Wijo Koek, die verantwoordelijk waren voor de vorige trilogie, zijn niet bij het project betrokken.

Karthaus stond afgelopen jaar voor het eerst in lange tijd weer in een hoofdrol voor de camera, voor zijn eigen film Fijn Weekend! die vanaf deze week in de bioscopen draait. ,,We hebben die film ook gemaakt met een groep vrienden, en het smaakte echt naar meer”, bevestigt hij. ,,Bij deze beloof ik plechtig dat als Fijn Weekend! meer dan 100.000 bezoekers trekt, dat ik dan prioriteit geef aan het afschrijven van het script voor Zoop 4. Met een beetje geluk kunnen we dan volgend jaar op de set staan.”

De maker denkt dat de Zoop-serie en -films, die vertelden over een groep koelbloedige Rangers die dieren over de hele wereld helpen, goed aansluit bij de grote problemen die de jeugd tegenwoordig bezighouden. ,,Australië is bij uitstek een land waar te zien is hoe groot de gevolgen zijn van de klimaatveranderingen”, stelt hij.

De serie Zoop was tussen 2004 en 2006 op televisie te zien en besloeg meer dan driehonderd afleveringen. De serie werd afgesloten met drie films: Zoop in Afrika (2005), Zoop in India (2006) en Zoop in Zuid-Amerika (2007), die honderdduizenden bezoekers naar de bioscopen trokken. De hoofdrollen werden naast Karthaus gespeeld door Monique van der Werff, Nicolette van Dam, Juliette van Ardenne, Vivienne van den Assem, Patrick Martens, Ewout Genemans en Erwan van Buuren.

