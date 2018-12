Jon van Eerd neemt risico met musical in Broadway-sfeer: ‘Onze spaarcenten gaan altijd in ons werk’

Al eerder maakte acteur Jon van Eerd furore met een bewerking van Charley’s Aunt, het iconische toneelstuk van Brandon Thomas (1848-1914) uit 1892 - het Victoriaanse tijdperk in Groot-Brittannië, waarin ook Oscar Wilde met The importance of being Earnest en An ideal husband volle zalen trok. In 2004 was De tante van Charlie in de Nederlandse theaters te zien, maar niet nadat acteur Jon van Eerd het stuk stevig onder handen had genomen.



,,Van een van de drie studentenvrienden in Charley’s Aunt maakte ik de butler, want ik zag ook wel dat ik geen student meer kon spelen. Lachen om een man in een jurk was destijds ongetwijfeld geestig, maar er was veel meer uit te halen. Bovendien was het stuk als gevolg van de tijdgeest nogal stroperig: veel exposé, een proloog, een epiloog...”