Jonas Brothers na tien jaar weer terug in Nederland

Fans hadden vanochtend al een plekje in de rij voor de concerthal geclaimd om zo tijdens het optreden zelf zo dicht mogelijk op Kevin (32), Joe (30) en Nick (27) te kunnen staan. Het trio zong naast hun nieuwe nummers Sucker, Cool en Rollercoaster ook een paar oude nummers uit het begin van hun carrière zoals That's Just The Way We Roll uit 2007.



Na het optreden in Amsterdam hebben de Jonas Brothers een dag rust voordat zij op zaterdag hun Europese tour afsluiten in Parijs.