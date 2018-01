Jong en oud dol op Beatrix: een echte moeder van het volk

VIdeoPrinses Beatrix mag vandaag 80 kaarsjes uitblazen. 33 jaar was zij de koningin van Nederland en zeer geliefd bij het volk. We kregen dan ook veel reacties op de oproep om herinneringen te delen. Hieronder een selectie van de mooiste verhalen en foto's.

Slapen naast Bea

,,Dit ben ik op 4-jarige leeftijd en dat is nu 15 jaar geleden. Ik kan het mij niet goed herinneren, maar ik was zo dol op haar als klein meisje en sliep dus met een stuk krant met groot afgebeeld Beatrix. Mijn vader zegt dat hij op een dag de krant had weggegooid en dat hij de krant weer uit de prullenbak kon halen omdat ik niet meer wilde slapen. Mijn oma en vader zijn ook heel koningsgezind dus het zal wel in mijn genen zitten. En bij deze wil ik gelijk prinses Beatrix van harte feliciteren met haar 80ste verjaardag. ''

Babette Pol

Volledig scherm © AD

Stroopwafel

,,Wij hebben Beatrix vijf jaar geleden ontmoet in de dorpskerk van Wassenaar vlak voor de inhuldiging van de koning. Het hele gezin was aanwezig bij de kerkdienst en daarna hebben we gezellig met ze gekletst. Beatrix heeft nog lekker een stroopwafel gegeten bij de koffie. Het was heel ongedwongen ook met de prinsesjes .''

Nel Vahrmeijer

Volledig scherm © Toos den Ouden - Buurman

Mantel aangeven

Koningin Beatrix onthulde in het voorjaar van 2010 een beeld van kunstenaar Sjef Hendrickx in Schiedam. Tijdens dit bezoek mocht ik de mantel aan Koningin Beatrix geven, dit was een prachtig mooie ontmoeting. Ik sta links vooraan op de foto. De Koningin moest lachen om mijn advies: ,,Ik zal uw mantel bovenaan dichtdoen want het is heel koud buiten!” Ze was zichtbaar blij met deze goede tip van een bezorgde moeder.

Toos den Ouden - Buurman

Volledig scherm © ANP

Bodyguard

,,Zaterdag 24 september 2011 heb ik onze prinses mogen beveiligen voor een opdracht van school. Ik volgde toen de opleiding Beveiliger op het Alfa-College te Hoogeveen, Drenthe. De dag zal me altijd bij blijven. Prinses Beatrix kwam 'de muur tegen geweld' openen in de Wolden. De klas zat vol smart te wachten en toen ze arriveerde, herkenden wij haar meteen aan haar hoed. Een lief klein vrouwtje, gekleed in het bordeaux-rood, stapte de auto met een kleine glimlach uit. Vervolgens werd er een soort haag gemaakt waar ze tussendoor kon lopen en zo dan begeleidt naar haar plek. Ik had de eer om met de prinses en haar persoonlijke bodyguards mee te lopen.

Men zal zeggen dat het cliché is, maar ik heb me nog nooit zo belangrijk gevoeld. Het was misschien maar heel kort, maar een herinnering en ervaring dat mij altijd bij zal blijven. Ik heb sinds die dag spontaan een klein toekomstplan cadeau gekregen, waar ik nu zeven jaar later hard voor aan het werken ben. Ik hoop ooit een plekje te krijgen tussen persoonlijke bodyguards en moet en zal dit bereiken!''

S, 24 jaar

Volledig scherm Koninginnedag in Utrecht © Folkert Bouma

Oranje boven

,,Het meisje op de foto hierboven is mijn nichtje Engelina Kuiken, toen net 5 jaar. De foto is gemaakt op Koninginnedag in Utrecht. Een oranje boeketje, omdat het Engelien haar lievelingskleur was en zo verbonden is aan alles wat met de Koninklijke familie te maken heeft . Alles wat oranje gekleurd was noemde zij in die tijd 'oranjeboven".

Toen de Koningin langs liep tilde ik haar over het stek en liep zij direct af op de koningin. Dit kon allemaal nog in die tijd. Het ontroerende op deze foto is (niet te zien overigens) dat ze een lakei-achtige buiging ging maken voor de Koningin; hetgeen zij in alle sprookjesfilms immers zag. Deze spraakmakende foto stond de volgende dag in diverse media.''

Folkert Bouma

Volledig scherm Foto Desiree Meulemans © AD

Moeder van het volk

Op 19 april 2010 werd ik gebeld voor een fotografieopdracht. Het bleek te gaan om een werkbezoek van koningin Beatrix in verband met het programma ‘Gekozen oplossingen ten aanzien van (verslaafde) dak- en thuislozen in Utrecht’.

Er mocht geen pers bij aanwezig zijn en mijn opdracht was ‘terughoudend fotograferen’ oftewel; onzichtbaar zijn en zorgen dat niemand last van je heeft.

Aan de dag van het werkbezoek een dag later heb ik prachtige herinneringen. Het fotograferen ging goed en het was heel bijzonder om mee te maken hoe goed en ontspannen zo’n werkbezoek verloopt. Wat op mij het meeste indruk heeft gemaakt is koningin Beatrix die ik alleen kende van de televisie als een serieuze staatsvrouw. Op deze dag heb ik een andere kant van dichtbij mogen meemaken; een lieve vrouw die met de bewoners praat, naar ze luistert en ze troost, een echte moeder van het volk!

Van harte gefeliciteerd prinses Beatrix!

Desiree Meulemans

Volledig scherm De koninklijke familie in Apeldoorn. © Xandra Vellekoop

Koninginnedag nooit meer hetzelfde

,,Bovenstaande foto heb ik gemaakt tijdens Koninginnedag 2009 in Apeldoorn. Het was een mooie locatie in het Oranje Park. Koningin Beatrix nam de tijd om de mensen te groeten. Het was gemoedelijk en de koninklijke familie kwam dichtbij. Je had bijna niet het idee dat er beveiliging was. Helaas liep die dag dramatisch af. Volgens mij werd daarna Koninginnedag anders beleefd.''