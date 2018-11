Jonge acteur (12) vangt ton voor rol in vervolg The Shining

Tremblay speelde al eerder grote rollen op zijn jonge leeftijd. Zo had hij een rol in de film Wonder met Julia Roberts en Owen Wilson. Welke rol hij zal spelen, is nog niet bekend. Wel dat het contract dat hij heeft getekend zo'n 100.000 dollar waard is.



De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van Stephen King, dat in 2013 uitkwam. McGregor heeft de rol van een opgegroeide Danny Torance, die nu worstelt met alcoholisme en een zesde zintuig.