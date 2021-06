Jonge Meghan schreef eerbetoon aan haar sproetjes: ‘Sommige mensen vinden ze raar’

foto'sMeghan Markle heeft als jong meisje een boek geschreven als eerbetoon aan haar sproetjes. Sommige mensen vinden ze misschien raar, maar ze maken Meghan wie ze is, schrijft ze in Een gezicht zonder sproetjes... is als een nacht zonder sterren . Slim als ze toen al was, liet ze haar werk meteen auteursrechtelijk registreren.

Dat schrijft Carla Hayden, bibliothecaresse bij het Amerikaanse Congres, op Twitter. Meghan schreef het boekje toen ze 13 à 14 jaar was en in 8th grade zat, vergelijkbaar met de tweede klas van de middelbare school in Nederland. Met illustraties en versjes zet ze sproeten in het zonnetje.

‘Sommige mensen vinden dat sproetjes raar zijn’, begint een van de versjes bij een tekening van een meisje met sproeten. ‘Maar daar ben ik het niet mee eens, want als ik mijn sproeten niet zou hebben, zou ik niet echt mezelf zijn.’



De hertogin van Sussex maakte het boek voor een schoolopdracht, blijkt uit haar biografie aan de binnenkant. ‘Meghan gaat momenteel naar de Immaculate Heart-school in Los Angeles en houdt van tv-kijken, tijd spenderen met haar vrienden en meespelen in muzikale, komische toneelstukken’, begint de tekst. ‘Ze pakt graag deze kans om haar ‘mommy’ and ‘daddy’ te bedanken, die dankbaar de tijd en moeite nemen om haar te steunen.’



Lees door onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Sproeten weggewerkt

De titel van het boek is een zin die haar vader Thomas zijn dochter meegaf toen ze klein was. ,,Voor alle mensen met sproeten: ik deel graag iets met jullie wat mijn vader tegen me zei toen ik jong was’’, zei ze eerder tegen Allure. ,,Een gezicht zonder sproeten is als een nacht zonder sterren.’’

Toen Meghan bekend werd als actrice, onder meer dankzij de serie Suits, maakte ze meermaals mee dat haar sproeten werden weggewerkt op foto’s. Ze vond dat vreselijk en gaf haar voormalig visagiste Lydia F. Sellers altijd de opdracht vooral niet te veel foundation aan te brengen, zodat haar sproeten zichtbaar bleven.

Toen ze in haar Suits-tijd werd gevraagd wat de titel zou zijn als haar leven ooit wordt verwerkt in een kinderboek, zei ze: ,,De glorieuze avonturen van sproetenhoofd Meg.’’

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: