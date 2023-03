Jongste dochter Frank de Boer bevallen van eerste kindje met zeldzame naam

met fotoOud-profvoetballer en trainer Frank de Boer (52) is opa geworden. Zijn jongste dochter Beau (23) is bevallen van haar eerste kindje, dat een bijzondere naam heeft gekregen. Het tweede kleinkind is onderweg.

‘Hij is er’, schrijft influencer Beau op Instagram bij een foto van haar zoontje in een gebreid pakje. ‘Onze grootste zegen.’ Beau kreeg de kleine met haar vriend Calvin Stengs, de voetballer die momenteel bij Royal Antwerp FC speelt.

Het ventje heet Saint, een naam die ‘heilige’ betekent en zeldzaam is in Nederland. Minder dan vijf mensen hadden de naam in 2017, aldus het Meertens Instituut, dat dit bijhoudt. Wellicht werd het stel geïnspireerd door Kim Kardashian, die haar eerste zoon (7) Saint noemde. Voetballer Steven Bergwijn en zanger Thomas Berge hebben ook zoons met de naam. De Boer en Stengs hadden de naamkeuze zo’n vier maanden geleden al gemaakt, zei opa Frank destijds.

Oud-handbalster Beau en Calvin maakten afgelopen oktober middels een liefdevol filmpje bekend dat ze in verwachting waren van een jongetje. Het was voor hun beide ouders het eerste kleinkind en volgens Calvin moesten zijn moeder en schoonmoeder huilen van geluk. Frank de Boer reageerde in overeenstemming met zijn imago. ,,Hij hield het bij een droge ‘gefeliciteerd’’’, aldus Calvin tegen HLN. ,,Maar hij is wel blij, hoor.’’



Intimiderende schoonvader

Het koppel leerde elkaar kennen op het Johan Cruyff College, een topsportschool in Amsterdam. Ze zaten niet bij elkaar in de klas, maar kregen via Instagram contact en ‘van het een kwam het ander’. Een tikje intimiderend was het wel voor Calvin, zo’n voormalig topvoetballer als schoonvader.

,,Maar naarmate je in de familie rolt, merk je dat Frank ook maar gewoon de vader van een dochter is. Het contact is altijd fijn en gemoedelijk geweest.’’ Er was wel enige spanning toen De Boer coach van het Nederlands elftal was en zijn schoonzoon in 2021 niet opnam in zijn voorlopige selectie voor het EK.



Nóg een kleinkind

Frank wordt binnenkort meteen voor de tweede keer opa, want zijn dochter Romy (27) is eveneens zwanger. Zij verwacht een meisje met haar vriend Joey Kooij (31), een voetbalscheidsrechter. De zussen poseerden deze week nog samen met hun bolle buiken. ‘Ze worden de beste vrienden’, schreef Romy, verwijzend naar hun kindjes. Frank en zijn vrouw Helen hebben nog een dochter, Jackie (25). Zij deelt de foto van Beaus kleine met een reeks hartjesemoji’s.

Frank verwacht geen strenge opa te worden, zei hij eerder. Of Calvin een strenge vader wordt? ,,Mijn moeder denkt dat ik best streng ga zijn’’, zei hij. ,,Als mijn neefjes soms wat veel praatjes hebben, zeg ik hen dat ze een andere toon moeten aanslaan. Maar ik denk niet dat ik over the top streng ga zijn.’’

