'Joni Mitchell werkt aan rentree na hersenbloeding'

Volgens Taylor gaat het goed met Mitchell na de hersenbloeding die haar in 2015 trof. ,,Ik denk dat zij muzikaal ook terugkomt", zegt Taylor. ,,Het is geweldig om te zien hoe ze herstelt en weer aan de oppervlakte verschijnt.”



Mitchell werd in 2015 getroffen, zij woonde alleen en lag drie dagen op de grond voordat zij werd gevonden. De laatste tijd is zij weer een paar keer in het openbaar gezien, maar de Canadese zangeres heeft sinds haar hersenbloeding niet meer in het openbaar gesproken of gezongen.



Haar laatste album met nieuw werk komt uit 2007. In 2014 kwam wel de verzamelbox Love has many faces uit, met 39 bijzondere nummers die zij al eerder had uitgebracht. Mitchell werd bij het Nederlandse publiek onder meer bekend door het nummer Both sides, now dat een belangrijke rol speelde in de hitfilm Love Actually waarin onder meer Emma Thompson en Alan Rickman spelen.