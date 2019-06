Joop van den Ende: Martine heeft zó gevochten

,,Met haar en Berend hebben Janine en ik geweldige avonden beleefd, ja. Berend en Martine waren zo'n twee-eenheid. Afgezien natuurlijk van de persoonlijke aantrekkingskracht, was het de liefde voor taal die zij deelden", zegt Van den Ende in De Telegraaf. ,,Ik hield ontzettend van haar manier van vertellen. Wat zij kon, aan tafel, maar ook op tv, was buitengewoon vriendelijk en correct iets vertellen, maar met een toon, een ondertoon die zo'n tweede laag was en zo vilein. Daar was zij uniek in, ik heb daar altijd van genoten.”



Maandag werd bekend dat Bijl donderdag op 71-jarige leeftijd was overleden aan de gevolgen van een zware hersenbloeding die haar in 2015 trof. ,,Tot daarvoor was ze zo scherp als een mes. Ik wil er niet te veel over zeggen, ik vind het te privé of te ongemakkelijk, maar van die strijd hebben we wel wat gezien natuurlijk."