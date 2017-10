Joop van den Ende ontmoet Tina Turner weer

Deze ster uit Grease herken je niet meer

17:22 Ze speelde met John Travolta en Olivia Newton-John in één van de grootste kaskrakers aller tijden. Maar vandaag schokte Stockard Channing (73), die in de filmmusical Grease de sexy Pink Lady Betty Rizzo speelde, de wereld met haar onherkenbare uiterlijk. Fans reageren via social media totaal ontzet na haar optreden in een Engels showprogramma. Ze vragen zich af wat er met haar aan de hand is en of er op de snijtafel wat mis is gegaan.