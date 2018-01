Joost Karhof herdacht in Diligentia

Door Gordon afgewezen Rogier krijgt pikante liefdesbrieven en foto's

17:32 Horecaondernemer Rogier van der Linden (41), die in december door Gordon werd afgewezen als potentiële echtgenoot, heeft op het e-mailadres van zijn restaurant in Leiden een paar behoorlijk pikante liefdesbrieven ontvangen. ,,De vrouw die de postbus voor mij beheerde, heeft me vriendelijk gevraagd dat voortaan zelf te doen. Want er zitten ook weinig verhullende foto's en schunnige teksten bij.''