Joost Spijkers winnaar van 30e Annie M.G. Schmidtprijs

Spijkers, schrijver Peer Wittenbols en componisten Arend Niks en Andreas Suntrop kregen uit handen van juryvoorzitter Jurrian van Dongen een bronzen beeld en een geldbedrag van 3500 euro voor Welkom Thuis. De jury, ook bestaande uit onder anderen Cor Bakker en Eva Bauknecht, was lovend over het lied. ,,Er bestaan veel liedjes over dit fenomeen, maar zelden kwam De Dood zelf aan het woord. En dan blijkt De Dood ook nog vileiner, sadistischer en met meer willekeur werkzaam dan we ons hadden verbeeld. Maar hij stopt ook genoeg zwarte humor in zijn intentieverklaring, zodat we willen blijven luisteren”, staat in het rapport.